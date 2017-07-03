Google изменил логотип в честь Дня Независимости Беларуси

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Поисковик Google окрасил свой логотип в красно-зеленый цвет в честь празднования Дня Независимости Беларуси 3 июля. Изменения видны пользователям, которые открывают стартовую страницу поисковика в белорусском домене. 

На странице Google.by можно увидеть специальный дудл красно-зеленого цвета с развевающимся флагом страны. Таким способом компания напоминает о праздновании Дня Независимости, переводя пользователя на страницу с соответствующим запросом. 

Стоит отметить, что Google регулярно изменяет свои логотипы на различные дудлы во время праздничных дней, дней рождения известных личностей или в годовщины значимых исторических дат.

Дудлы могут быть видны как пользователям отдельного региона, так и всем посетителям поисковика в зависимости от масштаба события. 

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Опубликовал: Dmitrys10,

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Комментарии

Аватар пользователя savely

savely

> с развИвающимся флагом страны

laugh

savely пишет:

> с развИвающимся флагом страны

laugh

развивающаяся страна - развивающийся флаг wink

-1
Аватар пользователя mike

mike

Имхо автора БТ переутомило.

+1

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