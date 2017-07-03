Google изменил логотип в честь Дня Независимости Беларуси

Поисковик Google окрасил свой логотип в красно-зеленый цвет в честь празднования Дня Независимости Беларуси 3 июля. Изменения видны пользователям, которые открывают стартовую страницу поисковика в белорусском домене.

На странице Google.by можно увидеть специальный дудл красно-зеленого цвета с развевающимся флагом страны. Таким способом компания напоминает о праздновании Дня Независимости, переводя пользователя на страницу с соответствующим запросом.

Стоит отметить, что Google регулярно изменяет свои логотипы на различные дудлы во время праздничных дней, дней рождения известных личностей или в годовщины значимых исторических дат.

Дудлы могут быть видны как пользователям отдельного региона, так и всем посетителям поисковика в зависимости от масштаба события.