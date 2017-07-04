В Беларуси испытывают инновационные автобусы

Как стало известно, в Беларуси испытывают транспорт будущего — автобусы, которые парят над землей. Данный инновационный вид транспорта представляет собой небольшие вагончики. Но эти вагончики не ездят, а парят над землей, держась за струнные рельсы, которые лежат на специальных опорах.

«Такая эстакада несет в три раза большую нагрузку при том же расходе материалов, и она в пять раз жестче, чем традиционная эстакада. То есть благодаря этому мы в 3-5 раз уменьшаем материалоемкость и стоимость», — рассказал генеральный конструктор проекта Юницкий Анатолий. Такие автобусы можно использовать в качестве личного или общественного транспорта, а выполнять они могут не только городские, но и международные поездки, сообщают Belnaviny.by.

По словам авторов идеи, скоростной состав «Минск-Москва» сможет разогнаться до 500 км/ч и за 24 часа перевезет полмиллиона пассажиров. Несмотря на стоимость высокоскоростной трассы (3 млн $ за 1 км), создатели уверяют, что их разработка станет популярнее привычных видов транспорта, так как она выгодна, экологична и безопасна.