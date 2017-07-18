velcom провел первую в Минске премьеру «Игры Престолов»

Седьмой сезон «Игры Престолов» стартовал в Беларуси со светской премьеры в Минске. Специальный показ провел оператор velcom совместно с «Атлант Телеком», посвятив его возможностям интерактивного цифрового телевидения.



Закрытый показ прошел в музее-мастерской З.И. Азгура. Большой экран установили в скульптурном зале, обустроив его в стилистике «Игры Престолов». Особую атмосферу создавали белые ходоки и другие узнаваемые персонажи, которые прогуливались среди зрителей. Сюрпризом стало выступление приглашенных музыкантов, сыгравших заглавную мелодию из сериала на цимбалах.



Премьера собрала около 100 человек – именно столько способен вместить музей-мастерская. Пригласительные на закрытый показ получили представители СМИ и фанаты сериала, которые приняли участие в конкурсе на лучший образ и прошли тест на знание «Игры Престолов». После показа зрители активно обсуждали эпизод, фотографировались на Железном троне и участвовали в конкурсах на подарки от Fox HD.



