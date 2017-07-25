В Венгрии 18-летнего хакера посадили в тюрьму за попытку помочь транспортной компании

В Венгрии разворачивается мощный скандал, связанный с действиями местной транспортной компании Budapesti Közlekedési Központ (BKK). По жалобе BKK арестовали хакера, который нашел брешь в билетной системе организации. Сразу после этого он проинформировал BKK о найденной ошибке, приложив доказательства, но вместо благодарности на него подали заявление в полицию. 18-летнего хакера арестовали среди ночи.

Хакер обнаружил, что может получить доступ к сайту BKK. Зайдя внутрь, он перешел в режим разработки (F12 в браузере Chrome) и сумел модифицировать исходный код страницы так, чтобы поменять стоимость билета.

Поскольку валидации ни на серверной, ни на клиентской стороне не производилось, он без труда смог понизить стоимость билета с 9459 венгерских форинтов (что примерно равно 35 долларам) до 50 форинтов (около 20 центов).

Юный хакер арестован за обнаружение уязвимости в сайте транспортной компании. О найденной уязвимости он сразу же сообщил в BKK. Реакция руководства компании оказалась весьма своеобразной. На хакера немедленно написали жалобу, и среди ночи к нему пожаловала полиция, хотя он даже не пытался воспользоваться нелегально купленным билетом.

Затем руководство компании совершило еще одну ошибку: организовало пресс-конференцию, посвященную задержанию хакера, на которой было объявлено, что весь инцидент представлял собой серьезную кибератаку, и что теперь-то их системы полностью защищены.