Apple ищет программистов через секретные объявления о работе

Apple разместила на скрытой веб-странице тайное объявление о найме сотрудника-программиста. Чтобы найти эту страницу, соискателям требуются определенные технические навыки. В результате плохо подготовленные кандидаты даже не знали о наборе.

Apple попыталась нанять сотрудника на важную должность с помощью объявления, размещенного на скрытой веб-странице.

Как пояснила компания в объявлении, ей требуется «талантливый программист» для работы с «критическими компонентами инфраструктуры». Смысл метода в том, что для того, чтобы найти скрытую страницу, соискатель уже должен применить определенные технические навыки. Это отсеивает претендентов, не имеющих должной подготовки, еще до этапа отсылки резюме.

Объявление размещалось по адресу us-west-1.blobstore.apple.com, но сейчас его там нет. Неизвестно, почему Apple его убрала — потому что нашла подходящего кандидата, или потому что о нем стало известно СМИ.

Неизвестно, на какую именно должность Apple искала сотрудника. От соискателей требовалось умение разрабатывать масштабируемые приложения и веб-сервисы, знание Java 8 и распределенных систем, а также навыки работы с современными серверами. По-видимому, будущая работа связана с облачными сервисами вроде iCloud, Apple Music, iTunes или App Store, пишет ресурс Mac Rumors.