С выходом iOS 11 перестанут работать более 180 тысяч приложений

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С выходом операционной системы IOS 11 перестанут работать более 180 тысяч приложений в маркете App Store. Это связано с решением руководства Apple отказаться от поддержки 32-битных приложений.
При попытке запустить любое из этих приложений на экране высветится сообщение об ошибке. Эксперты насчитали порядка 187 тысяч разработок, которые прекратят работу в случае принятия такого решения. Ранее Тим Кук заявлял, что 32-разрядные приложения сильно тормозят работу устройств, поскольку создают большую нагрузку на "железную" составляющую.
В финальной версии новой ОС будут доступны только 64-битные приложения. Официальная презентация IOS 11 состоялась 5 июня, а выпуск финальной версии запланирован на осень этого года.
Комментарии
Что-то мне подсказывает, что все же это будут 64-битные приложения. Если кто не в курсе, то в килограмме 1024 грамма...
Ну и правильно, мелкомягкие пускай о нищебродах заботятся, ios не для них
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