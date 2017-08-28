С выходом iOS 11 перестанут работать более 180 тысяч приложений

С выходом операционной системы IOS 11 перестанут работать более 180 тысяч приложений в маркете App Store. Это связано с решением руководства Apple отказаться от поддержки 32-битных приложений.

При попытке запустить любое из этих приложений на экране высветится сообщение об ошибке. Эксперты насчитали порядка 187 тысяч разработок, которые прекратят работу в случае принятия такого решения. Ранее Тим Кук заявлял, что 32-разрядные приложения сильно тормозят работу устройств, поскольку создают большую нагрузку на "железную" составляющую.

В финальной версии новой ОС будут доступны только 64-битные приложения. Официальная презентация IOS 11 состоялась 5 июня, а выпуск финальной версии запланирован на осень этого года.