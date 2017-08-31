Школа, порно и кино: "Яндекс" рассказал о запросах пользователей

Специалисты компании "Яндекс" рассказали, как меняются запросы пользователей в течение суток. Большинство вопросов посвящено работе, порно и кино.

Первая волна активности начинается после шести утра. Проснувшиеся пользователи начинают узнавать прогноз погоды и толкования снов, а также ищут поздравления к общеизвестным праздникам или дню рождения.

Во время рабочего дня преобладают вопросы из профессиональной сферы. Люди ищут ответы на запросы, связанные с госуслугами, оформлением документов, платежами.

Ближе к 17:00 количество подобных вопросов резко снижается. На смену им приходят активности от школьников касательно домашнего задания. Так же в этот промежуток времени актуален вопрос о развлечениях на вечер.

Интерес к школе и мультфильмам резко падает после 22:00, когда дети ложатся спать. На смену им приходят запросы о красоте и здоровье, поиск новостей о звездах шоу-бизнеса и спорте. С полуночи и до 6:00 основные вопросы пользователей связаны с эротикой, порно и секс-услугами.