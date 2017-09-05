Jaguar Land Rover представит руль с искусственным интеллектом

Компания Jaguar Land Rover в ближайшие дни представит руль с искусственным интеллектом. Презентация состоится на Фестивале технологий, который пройдет с восьмого по десятое сентября в Лондоне.

Sayer — первый автомобильный руль с искусственным интеллектом на базе голосовой активации. Разработка будет внедряться в будущие электромобили компании. Технические детали руля не сообщаются, однако некоторые моменты все же стали известны СМИ.

Искусственный интеллект будет подключен к Интернету, что, в свою очередь, позволит ему самостоятельно прокладывать удобный маршрут и поможет владельцу избегать пробок и трудных дорожных ситуаций. Руль будет хранить личные данные своих пользователей.

"Умный" прибор управления получил название в честь дизайнера Сайера, который работал в компании в середине прошлого века.