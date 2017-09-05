Абоненты voka получат доступ к онлайн-кинотеатру Amediateka

Крупный российский онлайн-кинотеатр Amediateka теперь доступен для абонентов voka. С 4 сентября одноименный раздел появится в приложении умного телевидения. В нем белорусам будут доступны такие культовые сериалы, как «Игра престолов», «Американская история ужасов», «Карточный домик», «Сопрано» и другие.



Теперь рейтинговые зарубежные фильмы и сериалы в качестве Full HD можно будет увидеть в день премьеры, одновременно со всем миром. Речь идет о хитах ведущих телеканалов и студий мира: Fox, Showtime, Starz, BBC, Sony Pictures и т.д.

Онлайн-кинотеатр также располагает эксклюзивными правами на показ сериалов и фильмов студии HBО (в июле 2017 года премиальные сервисы Amedia TV получили брендинг HOME OF HBO и вошли в международную семью HBO). Технологическое сопровождение сервиса voka и интеграцию в него «Амедиатеки» для абонентов velcom осуществляет компания SPB TV.



Новые пользователи voka могут пользоваться каталогом «Амедиатеки» бесплатно в течение первой недели. В последующем стоимость подписки составит 0,45 рубля в сутки – за эту сумму вы получите доступ ко всему контенту пакета Amediateka. Подключиться к voka могут абоненты всех операторов связи, причем для этого подойдет любая фиксированная или беспроводная сеть. Если пользоваться приложением через 3G-сеть velcom, то трафик не тарифицируется.



Уникальность раздела заключается ещё и в том, что смотреть сериалы можно как на русском, так и на языке оригинала – с субтитрами или без. Онлайн-кинотеатр доступен на смартфоне и компьютере, а также на телевизоре через приставки Google Chromecast или Apple TV.



«Теперь зрители могут смотреть популярные сериалы и фильмы в день премьеры, причем легально и в высоком качестве. Это предоставит пользователям больший выбор, сэкономит время и упростит получение доступа к новым эпизодам», – подчеркнул заместитель генерального директора velcom Антон Бладик.



