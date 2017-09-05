Криминальный сервис для DDoS-атак оказался взломан обиженным хакером

Киберкриминальный сервис TrueStresser, позволяющий проводить DDoS-атаки по найму, сам оказался жертвой хакерской атаки. В результате нее в общий доступ оказались «слитыми» база данных, пароли, почтовые адреса и захэшированные пароли более чем к трем сотням пользовательских аккаунтов, а также незашифрованные пароли еще к 16 аккаунтам.

Свой улов хакер выложил на сервисах Pastebin и Hastebin. На первом, помимо данных к пользовательским аккаунтам, обнаружились API-вызовы к DDoS-сервису более высокого уровня, а на Hastebin — еще и данные для доступа базы данных к контрольной панели — интерфейса, с помощью которого пользователи управляют атаками.

Судя по комментариям взломщика, его по какой-то причине забанили в сервисе. За это он и отомстил как мог.