Мировую презентацию Apple покажут в центре Минска

Мировую презентацию Apple покажут 12 сентября на гигантском экране на фасаде ТРЦ Galleria Minsk. Прямую трансляцию для всех желающих организует i-Store с 20 до 22 часов по минскому времени.



Минчане смогут бесплатно увидеть многообещающую презентацию Apple в режиме реального времени. Изображение в HD-формате выведут на самый большой в стране экран с разрешением 4K, а звук обеспечат мощные динамики. Наблюдать за прямой трансляцией можно будет как около самого экрана (разве что предстоит высоко поднять голову), так и через дорогу.



Текущая презентация Apple, совпавшая с 10-летием запуска оригинального iPhone 2G, обещает затмить все предыдущие. Как ожидается, на ней представят iPhone 8 и iPhone 8 Plus, равно как и премиальный смартфон iPhone X. Также должны показать новые часы Apple Watch и обновленную приставку Apple TV.



Сама презентация пройдет в новом кампусе Apple в Купертино. Гостей соберут в просторном зале Steve Jobs Theater.



