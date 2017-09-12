Apple представила часы-телефон

Корпорация Apple представила новые Apple Watch в рамках презентации в Калифорнии.

Apple Watch Series 3 имеют встроенный сотовый модуль с поддержкой LTE. Таким образом по часам можно звонить и скачивать музыку без привязки к iPhone.

Особое внимание было уделено тому, что экран гаджета является также антенной, поэтому корпус Apple Watch не изменился по сравнению с прошлым поколением. Часы получили новый процессор Apple W2, благодаря чему они на 70 процентов производительнее прошлого поколения. Вместе с этим кнопка Digital Crown на корпусе была перекрашена в красный цвет.

Устройство поступит в продажу 22 сентября. Версия с LTE будет стоить от 400 долларов, а без сотового модуля — 330 долларов. Также в продаже останется первое поколение часов, цена на него составит 250 долларов.