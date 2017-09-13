В Минске покажут мировой кибертурнир в прямом эфире и на большом экране

17 сентября в воскресенье в Минске поклонники киберспорта смогут увидеть прямую трансляцию финального чемпионата по популярной игре Counter-Strike CS:GO – Финал ESL One New York 2017. Эксклюзивные права на эту трансляцию получила сеть кинотеатров Silver Screen, показ пройдет в velcom cinema.

ESL One New York 2017 – это чемпионат в дисциплине Counter Strike: Global Offensive, который стартует 14 сентября в Нью-Йорке. Восемь команд пройдут групповую стадию, четыре лучших коллектива сразятся в плей-офф. Призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов.

Финальное сражение состоится 17 сентября и его можно будет посмотреть в velcom cinema в торговом центре Dana Mall. Стоимость входного билета составит 9 рублей.

К слову, в 2016 году впервые в Беларуси сеть Silver Screen Cinemas организовала коллективный просмотр финала главного киберспортивного турнира года — The International c 20 миллионами долларов призовых. Публики собралось немало — абсолютно все 787 мест во всех шести залах кинотеатра в ТЦ ARENAcity были выкуплены.

В ближайших планах сети кинотеатров — организация коллективных просмотров самых крупных трансляций наиболее интересных турниров по CS:GO, World of Tanks, Dota 2.