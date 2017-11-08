НАСА будет работать с Uber над проектом летающего такси

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) присоединится к разработке проекта летающего такси совместно с Uber, передает телеканал CNBC со ссылкой на директора отдела производства Uber Джеффа Холдена.

Уникальный проект называется Uber Elevate. Предполагается, что НАСА займется разработкой транспортной сети для летающих транспортных средств. По информации представителя Uber, компании подписали соглашение о совместной работе над "беспилотным управлением движения" летательных аппаратов.

Сообщается, что UberAir будет выполнять гораздо больше рейсов в день, чем когда-либо выполняли такси.

"Для того чтобы делать это безопасно и эффективно, потребуются фундаментальные изменения в технологиях управления воздушным пространством", — сообщил Холден.