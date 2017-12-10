Программисты создали необнаруживаемый вирус для Windows

Работники компании enSilo, представили новейший метод, позволяющий обойти все антивирусные программы. Разработка была представлена на Black Hat Europe 2017.

Антивирусные программы не могут обнаружить, что компьютер подвергается атаке. Код не сохраняется на диске, а постоянно находится в оперативной памяти.

Суть работы программы, названной Process Doppelganging, состоит в подмене кода запущенного процесса на вредоносный. С помощью вируса можно подменять окна браузера и таким образом красть пароли пользователей.

Как утверждают авторы вируса, он может работать на операционных системах Windows 7 SP1, Windows 8 и Windows 10.