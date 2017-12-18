Появились слухи о скором закрытии Apple iTunes

Компания Apple может закрыть сервис iTunes. Информация об этом появилась на ресурсе WeRaveYou.

Как утверждают в источнике, Apple планирует прекратить продажу музыкальных композиций в iTunes. Предполагается, что все треки, приобретенные пользователями сервиса, будут перенесены в Apple Music.

Эксперты отмечают, что все более популярными становятся такие музыкальные платформы, как Apple Music, Spotify, TIDAL и другие, на которых можно слушать композиции по подписке. По этой причине сервис iTunes, который предлагает приобретать конкретные треки, теряет актуальность. Согласно слухам, ресурс может быть закрыт в начале 2019 года.