Музей компьютерной истории откроет код ОС компьютера Apple Lisa

В 2018 г. Музей компьютерной истории в Маунтин-Вью, Калифорния, США, намерен открыть общественности исходный код операционной системы, под управлением которой работали настольные компьютеры Lisa, выпущенные компанией Apple в январе 1983 г., то есть 35 лет назад. Новость распространилась по рассылке электронных писем LisaList, которую получают поклонники этого компьютера.

На момент своего выпуска Lisa была первым в мире компьютером для персонального рабочего места с графическим пользовательским интерфейсом. Она умела много такого, чего до этого компьютеры не могли: у нее были окна и иконки, документы можно было сортировать по папкам, а для управления требовалось мышь. Удобство управления и высокое качество созданных на Lisa документов подготовили почву для распространения Macintosh.