Уязвимость в процессорах Intel может замедлить ПК на 5–30 %

Современные процессоры Intel включают ошибку проектирования, которая может позволить вредоносным программам читать защищённые области памяти ядра (область ОЗУ, выделенная для наиболее важных основных компонентов операционной системы и их взаимодействия с системным оборудованием). Этот недостаток может потенциально открыть защищённую информацию, такую как пароли. Поскольку ошибка внесена на аппаратном уровне 64-битных чипов Intel, она требует исправления на базовом уровне в каждой популярной операционной системе, включая Windows, Linux и macOS.

Детальные сведения об ошибке проектирования кристаллов и о том, насколько уязвимы пользователи, в настоящее время специалисты хранят в секрете, но поскольку разработчики работают над программными заплатками засучив рукава, желая выпустить обновления в ближайшие недели, похоже, дело весьма серьёзное. В самом худшем предполагаемом сценарии даже такое простое и распространённое ПО, как JavaScript или облачное вредоносное ПО, запущенные через веб-страницу в браузере, могут получить доступ к некоторым наиболее чувствительным внутренним функциям компьютеров на базе чипов Intel.

Поскольку заплатка повлечёт за собой полное разделение памяти ядра и пользовательских процессов, «исправленные» операционные системы потенциально могут привести к значительному падению производительности ПК — от 5 % до 30 %, в зависимости от конкретной задачи и модели процессора. Издание The Register поясняет:

«Эти исправления KPTI [Kernel Page Table Isolation] переносят ядро ОС в полностью отдельное адресное пространство, поэтому оно не просто незаметно для запущенного процесса, его нет в этом адресном пространстве. В нормальных условиях такие меры совершенно не требуются, но проблема лежит в аппаратной архитектуре чипов Intel и в противном случае позволяет каким-то образом обходить защиту доступа к ядру ОС.

Но проблема такого разделения памяти состоит в том, что достаточно ресурсоёмко поддерживать переключение между двумя отдельными адресными пространствами для каждого системного вызова и для каждого аппаратного прерывания. Эти переключения контекста не происходят мгновенно, и они заставляют процессор выгружать кешированные данные и заново загружать информацию из оперативной памяти. Это увеличивает расходы ресурсов на работу ядра ОС и снижает производительность компьютеров с процессорами Intel».

От 5 до 30 процентов — это прогнозируемое падение производительности, но из-за связанной с проблемой секретности в настоящее время трудно сказать, насколько заметным в реальности окажется воздействие заплаток на работу рядовых пользователей. Наибольший урон могут понести такие масштабные системы, как центры обработки данных. Например, при работе СУБД PostgreSQL исправление KPTI приносит падение производительности в лучшем случае на 17 %, а в худшем — на 23 %. Для среднестатистического пользователя, возможно, заплатка принесёт минимальные проблемы. Кроме того, в будущем не исключено появление более эффективных способов решения аппаратной проблемы.