Microsoft представила беспроводной геймпад Xbox

Корпорация Microsoft расширила ассортимент игровых аксессуаров, анонсировав беспроводной контроллер Xbox ограниченной серии Sea of Thieves.

Манипулятор имеет весьма оригинальное исполнение. «Он загипнотизирует вас своим тёмно-фиолетовым полупрозрачным корпусом, который украшен выгравированными лазером щупальцами, бесценным золотым курком и хищным черепом, светящимся в темноте», — заявляет Microsoft.

Контроллер совместим с игровыми консолями Xbox One X, Xbox One S, Xbox One, а также с компьютерами под управлением операционной системы Windows 10.

Среди других особенностей новинки можно выделить текстурированные ручки, возможность назначения кнопок, поддержку беспроводной технологии Bluetooth и наличие 3,5-миллиметрового аудиогнезда для гарнитуры.

В продажу геймпад Xbox ограниченной серии Sea of Thieves поступит в ближайшее время. Информации об ориентировочной цене на данный момент, к сожалению, нет.