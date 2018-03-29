Экспорт более 1 млрд: в ПВТ подвели итоги за 2017 год

Администрация Парка высоких технологий подвела итоги работы за 2017 год. Впервые в истории экспорт превысил 1 млрд долларов США, отметили в пресс-службе.

"2017 год стал знаковым как для Парка высоких технологий, так и для белорусской ИТ-отрасли в целом. Объявленный Главой государства курс на создание ИТ-страны и ускоренное развитие цифровой экономики Беларуси стал своеобразным позитивным сигналом бизнесу", – рассказали в ПВТ.

В ПВТ традиционно привели статистику по различным показателям деятельности. Так, объем производства компьютерных программ в прошлом году увеличился в 1,2 раза и составил 2173,9 млн. рублей, обеспечив годовой темп роста на уровне 121%.

В тройку лидеров по данному направлению вошли ИООО "ЭПАМ Системз", СООО "Гейм Стрим", ИП "АйБиЭй АйТиПарк".

В 2017 году возрос интерес компаний ко внутреннему рынку. Объем внедрения разработок составил 189 млн. рублей и увеличился по сравнению с 2016 годом в 1,2 раза.

Самыми активными компаниями на внутреннем рынке стали ИООО "ЭПАМ Системз", СООО "Гейм Стрим", ЗАО "Итранзишэн".

В ПВТ напомнили, что в августе прошлого года корпорация Google приобрела резидента ПВТ "Эймэта", а сделка была проведена по белорусскому законодательству.

Всего в 2017 году Парком высоких технологий привлечено 191 млн. долларов США прямых иностранных инвестиций, что на 13% выше показателя за прошлый год.

По состоянию на 1 января 2018 года общая численность работающих в Парке высоких технологий составила 32 598 человек.

Самыми крупными работодателями стали ИООО "ЭПАМ Системз", СООО "Гейм Стрим" и ЗАО "Итранзишэн".

В отчете сообщается, что за год было создано 5160 новых рабочих мест, из которых более 1800 было укомплектовано за счет выпускников белорусских вузов.