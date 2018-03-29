Полочанина будут судить за кражу денег с канадских карточек

В Витебске закончилось рассмотрение уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Полоцка, которого обвиняют в несанкционированном доступе к чужим банковским карточкам путем использования компьютерной техники. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

Правоохранители рассказали, что молодой человек заплатил четыре биткоина в 2016 году за обучение кардингу и даже вступил в клуб кардеров. С его слов, вложенные им средства в получение несанкционированного доступа к карт-счетам и хищение с них денег себя фактически не оправдали, так как «вложения оказались все-таки больше».

Полочанину удалось получить доступ к карт-счетам почти двух десятков банковских карточек, принадлежащих жителям Канады. Он использовал мобильные телефоны своих знакомых, на которые устанавливал приложение, позволяющее осуществлять расчеты бесконтактным способом.

В Следственном комитете установили, что впервые преступная схема была опробована на одной из заправок, на которой фигурант дела оплатил кофе. Всего он произвел в торговых объектах около 90 операций по бесконтактной оплате, часть из которых были безуспешными.

Судьбу молодого человека установит суд, в который уже поступили материалы дела. Полочанина обвиняют по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь, отметила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.