После неофициального ремонта iPhone 8 перестают работать

Приверженцы телефонов от Apple давно привыкли морально готовиться к тому, что их любимый гаджет в одночасье может превратиться в "кирпич". Так, к примеру, было после некоторых обновлений iOS или при перестановке времени на злосчастную дату 1 января 1970 года.

Последний баг, к слову, был подхвачен хакерами. Они же и распространили информацию о том, что после перестановки даты в iPhone появится некая новая анимация. Как известно, после таких «пасхалок» гаджет вообще больше ничего не демонстрировал.

А вот с новоиспечённым багом столкнулись лишь владельцы iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые успели обновиться до iOS 11.3. Проблема заключается в следующем: замена экрана в неофициальном сервисном центре приведет к его полной недееспособности.

Возможно, неисправность связана с ПО, и Apple может легко ее исправить с помощью нового патча. Если, конечно же, это не очередной «кнут» от компании, как это уже происходило с Touch ID, после неофициального ремонта которого производитель блокировал устройство и советовал все-таки обратиться в официальный Apple Store.

На данный момент неизвестно, выпустит ли Apple обновление, чтобы спасти утопающих или же убьет двух зайцев сразу: приучит владельцев гаджетов обращаться в официальные сервисные центры и перекроет кислород нелегальным ремонтным конторам.