Apple открыла код СУБД

Компания Apple открыла исходный код распределенной СУБД FoundationDB, которая теперь будет развиваться как свободное ПО.

Компания заинтересована, что СУБД станет «основой для распределенных баз данных следующего поколения». Произойти это должно благодаря сообществу разработчиков, к формированию которого приступает Apple.

Открытый код СУБД можно найти на GitHub. Компания приглашает разработчиков просмотреть код на предмет выявления недостатков и предложения улучшений.