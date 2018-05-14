«Роскосмос» планирует с помощью спутников раздать интернет по всей Земле

«Роскосмос» представит проект собственной системы, которая обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на всей планете. Проект разработан российскими компаниями, входящими в госкорпорацию, и будет анонсирован 22 мая.

«Участникам презентации будет представлен проект создания национальной системы покрытия территории Земли высокоскоростным доступом в интернет и обеспечения непрерывного канала связи для беспилотного транспорта, интернета вещей и защищенной передачи данных», - сообщает «Роскосмос».

Несмотря на то, что на данный момент доступа к техническим аспектам разработки нет, можно предположить, что речь идет о Глобальной многофункциональной информационной спутниковой системы (ГМИСС). Система носит гибридный характер и сможет обеспечивать не только доступ в интернет, но и сотовую связь. Новости о ГМИСС можно было услышать еще в прошлом году: тогда РБК заявлял, что проект обойдется властям в 299 млд рублей.

Разработка «Роскосмос» может выступить в роли конкурента для таких гигантов, как Starlink Илона Маска и системе OneWeb. Как сообщил исполнительный директор по развитию бизнеса и коммерциализации «Роскосмоса» Антон Жиганов, создание национальной сети не предполагает отказа от сотрудничества с Airbus и OneWeb: новая сеть сможет стать дополнением OneWeb Satellites.