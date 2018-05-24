Белорусская таможня изъяла партию мобильных телефонов и ноутбуков на Br2,3 млн, пишет БЕЛТА.

Сотрудники Оперативной и Гродненской региональной таможен в пункте пропуска "Бенякони" пресекли перемещение через таможенную границу ЕАЭС крупной партии телефонов, ноутбуков и перьевых ручек торговых марок Apple, Xiaomi, Geberg под видом книг, журналов, мягких игрушек и бывших в употреблении товаров.

С целью уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме (которые составили бы около Br450 тыс.) более 1830 единиц товаров ввозились на территорию ЕАЭС незаконно. Товары общей предварительной оценочной стоимостью свыше Br2,3 млн изъяты.

