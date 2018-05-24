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С целью уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме (которые составили бы около Br450 тыс.) более 1830 единиц товаров ввозились на территорию ЕАЭС незаконно. Товары общей предварительной оценочной стоимостью свыше Br2,3 млн изъяты.
Белорусская таможня изъяла партию мобильных телефонов и ноутбуков на Br2,3 млн, пишет БЕЛТА.
Сотрудники Оперативной и Гродненской региональной таможен в пункте пропуска "Бенякони" пресекли перемещение через таможенную границу ЕАЭС крупной партии телефонов, ноутбуков и перьевых ручек торговых марок Apple, Xiaomi, Geberg под видом книг, журналов, мягких игрушек и бывших в употреблении товаров.
С целью уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме (которые составили бы около Br450 тыс.) более 1830 единиц товаров ввозились на территорию ЕАЭС незаконно. Товары общей предварительной оценочной стоимостью свыше Br2,3 млн изъяты.
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