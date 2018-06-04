Чемпионат Беларуси по футболу покажут на цифровом ТВ

Все матчи высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу и кубок Беларуси среди мужских команд будут показывать на цифровом ТВ VOKA. Трансляции организуют velcom и Белорусская федерация футбола.

Зрителям покажут все матчи белорусского чемпионата сезона 2018 года. Трансляции будут вестись прямо с футбольного поля. За поединками можно будет следить в онлайн-режиме на любом девайсе – телевизоре, ноутбуке, планшете или смартфоне. Кроме того, можно будет начать просмотр на большом экране, а продолжить – на мобильном устройстве, причем с прерванного места.

«Теперь футбольные болельщики смогут смотреть чемпионат и болеть за любимые команды где угодно, на любом девайсе. Можно включить трансляцию прямо на стадионе и возвращаться к спорным моментам матча, используя функцию перемотки. Но самое главное – теперь зрители смогут смотреть абсолютно все матчи высшей лиги, не зависимо от того, где они находятся», – рассказал начальник управления развития и продаж контента velcom Вячеслав Смирнов.

Трансляции будут доступны абонентам всех операторов в пакете VOKA ТВ, подписчикам тарифных планов velcom, в пакет которых входит VOKA, а также абонентам домашнего интернета и ТВ velcom. При этом трафик в мобильной сети velcom не тарифицируется.

«Мы многое делаем для организации качественных интернет-трансляций белорусского первенства. И рады, что наши усилия не остаются незамеченными. Тот факт, что интерес к трансляции игр высшей лиги проявил крупнейший телеком-оператор velcom, подтверждает, что мы находимся на правильном пути», – отметил директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Юрий Садовский.