Apple исключит приложения для iOS и macOS из партнёрской программы iTunes

Apple сообщила, что исключит приложения для iOS и macOS из партнёрской программы iTunes. Изменения вступят в силу 1 октября 2018 года.

Программа позволяет размещать у себя на сайте или в блоге ссылки на приложения и получать небольшой процент с продаж. Изначально партнёрам давали 7 % с каждой покупки. В апреле прошлого года доля снизилась до 2,5 %.

Сама по себе партнёрская программа продолжит существовать. Но распространяться она теперь будет только на музыку, фильмы, книги и ТВ-шоу.

«Спасибо за участие в партнёрской программе, — написала компания. — С запуском нового App Store на iOS и macOS и появлением новых методов поиска контента мы убираем приложения из партнёрской программы. 1 октября 2018 года выплаты за приложения для iOS и macOS и встроенные платежи будут исключены из программы. Остальные типы контента (музыка, фильмы, книги и ТВ-шоу) в партнёрской программе останутся».