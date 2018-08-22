«Белтелеком» расширяет линейку пакетов услуг и повышает цены

C 1 сентября 2018 года линейка пакетов услуг «ЯСНА» обновляется. Теперь во все пакеты услуг «ЯСНА» будет включен доступ в общественные сети Wi-Fi c названием «BELTELECOM» и «byfly WIFI». В пакете «ЯСНА 100» скорость доступа в Интернет будет увеличена в 2 раза, а абонентская плата останется неизменной. Пакет переименован, и в рамках «ЯСНА 200» абоненты получат доступ в Интернет на скорости до 200 Мбит/с.

Кроме того, «Белтелеком» пополняет линейку пакетов услуг новыми предложениями. «ЯСНА 100» и «ЯСНА 100 SMART» включают безлимитный доступ в Интернет на скорости до 100 Мбит/с, интерактивное ТВ (более 110 каналов) или SMART ТВ (более 90 каналов), доступ в общественные сети Wi-Fi c названием «BELTELECOM» и «byfly WIFI», а также неограниченное количество соединений в телефонной сети «Белтелеком» (по республике) с услугой CLIP (определитель номера).

Подключив «ЯСНА 50», пользователи получат безлимитный доступ в Интернет на скорости до 50 Мбит/с, интерактивное ТВ (более 110 каналов), доступ в общественные сети Wi-Fi c названием «BELTELECOM» и «byfly WIFI», базовый пакет услуги «Умный дом», а также неограниченное количество соединений в телефонной сети «Белтелеком» (по республике) с услугой CLIP (определитель номера).

Еще одно новое предложение - пакет «ЯСНА лайт» - включает в себя неограниченное количество соединений в телефонной сети «Белтелеком» (по республике) с услугой CLIP (определитель номера), интерактивное телевидение ZALA (более 110 каналов), а также доступ в общественные сети Wi-Fi c названием «BELTELECOM» и «byfly WIFI».

Кроме того, с 1 сентября 2018 года будет повышена стоимость услуг доступа в сеть Интернет, некоторых пакетов услуг электросвязи, а также стоимость услуг видеоконференции.

Повышение тарифов не коснется регулируемых услуг местной и междугородной телефонной связи, международной телефонной связи, услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, услуг доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания, услуг хостинга и др.

C обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.