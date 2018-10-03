Microsoft опубликовала исходный код MS-DOS на GitHub

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Корпорация Microsoft сообщила, что исходные коды MS-DOS 1.25 и 2.0 доступны на ресурсе GitHub, благодаря чему разработчики могут удобно знакомиться с состоянием дел в ранний период развития операционных систем. Это второй раз, когда компания публикует исходный код MS-DOS: ещё в марте 2014 года она открыла ОС через Музей истории компьютеров.
Однако теперь Microsoft задействовала службу GitHub, которую приобрела в начале этого года и которая, согласно самому программному гиганту, должна предоставить заинтересованным разработчикам ряд преимуществ.
Опубликованные в GitHub файлы идентичны тем, что были первоначально переданы в Музей истории компьютеров. Никаких изменений не было сделано.
Microsoft также поделилась некоторыми интересными фактами:
- все исходники MS-DOS 1.25 и 2.0 были написан на ассемблере 8086;
- исходный код для первоначального выпуска 86-DOS датируется примерно 29 декабря 1980 года;
- код MS-DOS 1.25 относится примерно к 9 мая 1983 года и состоит всего из 7 исходных файлов, включая оболочку командной строки MS-DOS — COMMAND.ASM;
- код MS-DOS 2.0 датируется примерно 3 августа 1983 года, стал значительно сложнее (вместе с увеличением и штата команды разработчиков) и состоит из 100 файлов .ASM;
- есть несколько интересных файлов документации (.txt, .doc), перемежающихся с исходными и объектными файлами — многие из них стоит прочесть, как и ряд комментариев к исходникам.
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