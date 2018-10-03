Microsoft опубликовала исходный код MS-DOS на GitHub

Корпорация Microsoft сообщила, что исходные коды MS-DOS 1.25 и 2.0 доступны на ресурсе GitHub, благодаря чему разработчики могут удобно знакомиться с состоянием дел в ранний период развития операционных систем. Это второй раз, когда компания публикует исходный код MS-DOS: ещё в марте 2014 года она открыла ОС через Музей истории компьютеров.

Однако теперь Microsoft задействовала службу GitHub, которую приобрела в начале этого года и которая, согласно самому программному гиганту, должна предоставить заинтересованным разработчикам ряд преимуществ.

Опубликованные в GitHub файлы идентичны тем, что были первоначально переданы в Музей истории компьютеров. Никаких изменений не было сделано.

Microsoft также поделилась некоторыми интересными фактами: