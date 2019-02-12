Huawei подключит AR-очки к смарт-часам

В ноябре прошлого года генеральный директор Huawei Technologies Ричард Ю (Richard Yu) заявил в интервью CNBC, что компания занимается разработкой очков дополненной реальности, которые можно было бы подключить к смартфону.

Поступившая в Сеть информация о новом патенте Huawei говорит о том, что компания также исследует возможность подключения очков дополненной реальности (AR) к смарт-часам, которые в свою очередь будут подключены к смартфону.

Патент под названием «Eyeglass Frame» (оправа очков), поданный Huawei Technologies, был опубликован на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) 7 февраля. В нём описывается лёгкая обособленная и недорогая гарнитура дополненной реальности.

Что интересно, в ней нет камеры, дисплея или микрофона, и пользователю для неё понадобятся умные часы.