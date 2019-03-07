Microsoft открыла код Калькулятора

Microsoft продолжает открывать доступ к исходным кодам своих продуктов. Недавно компания опубликовала исходники оригинального Проводника, а теперь выложила на GitHub исходник классического Калькулятора.

Многие годы Microsoft критиковала проекты с открытым исходным кодом, но с выходом Windows 10 многое изменилось. В частности, теперь система по умолчанию поддерживает Linux в оконной среде, а сама компания недавно купила хранилище проектов с открытым исходным кодом GitHub.

Напомним, что после покупки GitHub были опасения, что Microsoft может использовать хранилище для кражи идей. В связи с чем компании пришлось доказывать свою приверженность проектам с открытым кодом.