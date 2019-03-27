На YouTube приходится более трети мирового мобильного трафика

Мобильный трафик YouTube составляет 37% мирового, об этом говорится в исследовании компании Sandvine.

Для сравнения, через Facebook, занявший второе место, проходит всего 8.4% мобильного трафика. Netflix, мировой лидер по общему трафику, в рейтинге занял только 7 место. Примечательно, что Snapchat отстает от Facebook всего на 0.1%, несмотря на то, что у него намного меньше пользователей.

ТОП 10 ресурсов по объемам трафика:

  1. YouTube – 37%;
  2. Facebook – 8.4%;
  3. Snapchat – 8.3%;
  4. Instagram – 5.7%;
  5. Web browsing – 4.6%;
  6. Facebook video – 2.5%;
  7. Netflix – 2.4%;
  8. WhatsApp – 3.7%;
  9. App Store – 2.1%;
  10. Google Play – 1.9%.

На все остальные сайты приходится 23.4% трафика.

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

А если бы в Китае не запрещали, то было бы больше половины. Имхо. :)