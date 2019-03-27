На YouTube приходится более трети мирового мобильного трафика

Мобильный трафик YouTube составляет 37% мирового, об этом говорится в исследовании компании Sandvine.

Для сравнения, через Facebook, занявший второе место, проходит всего 8.4% мобильного трафика. Netflix, мировой лидер по общему трафику, в рейтинге занял только 7 место. Примечательно, что Snapchat отстает от Facebook всего на 0.1%, несмотря на то, что у него намного меньше пользователей.

ТОП 10 ресурсов по объемам трафика:

YouTube – 37%; Facebook – 8.4%; Snapchat – 8.3%; Instagram – 5.7%; Web browsing – 4.6%; Facebook video – 2.5%; Netflix – 2.4%; WhatsApp – 3.7%; App Store – 2.1%; Google Play – 1.9%.

На все остальные сайты приходится 23.4% трафика.