На YouTube приходится более трети мирового мобильного трафика

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Мобильный трафик YouTube составляет 37% мирового, об этом говорится в исследовании компании Sandvine.
Для сравнения, через Facebook, занявший второе место, проходит всего 8.4% мобильного трафика. Netflix, мировой лидер по общему трафику, в рейтинге занял только 7 место. Примечательно, что Snapchat отстает от Facebook всего на 0.1%, несмотря на то, что у него намного меньше пользователей.
ТОП 10 ресурсов по объемам трафика:
- YouTube – 37%;
- Facebook – 8.4%;
- Snapchat – 8.3%;
- Instagram – 5.7%;
- Web browsing – 4.6%;
- Facebook video – 2.5%;
- Netflix – 2.4%;
- WhatsApp – 3.7%;
- App Store – 2.1%;
- Google Play – 1.9%.
На все остальные сайты приходится 23.4% трафика.
Комментарии
А если бы в Китае не запрещали, то было бы больше половины. Имхо. :)