Apple официально "похоронила" iTunes

Компания Apple на Всемирной конференции разработчиков программ (WWDC) в Сан-Хосе представила новую операционную систему OS X 10.15 Catalina, в которой знаменитое приложение iTunes заменено на три других.

"В ОС Catalina мы вводим новые приложения – Apple Music, Apple Podcasts и Apple TV," – заявил старший вице-президент компании по разработке ПО Крейг Федериги. – "Пользователи смогут сами испытать, насколько расширятся их возможности за счет приложения Sidecar, позволяющего использовать iPad в качестве второго экрана для компьютера, а также для ввода информации".

iTunes впервые появилась 18 лет назад и на протяжении этого времени была необходимым инструментом пользователей "яблочной" продукции. Так, с ее помощью еще владельцы плееров iPod синхронизировали свои устройства с компьютером и копировали на них музыку. Помимо работы с мобильными устройствами, программа позволяла совершать покупки в магазине приложений iTunes Store, а также могла использоваться для прослушивания музыки и просмотра видео.

Как отметил представитель Apple, все аудиозаписи, приобретенные через iTunes, будут доступны и через новое приложение Apple Music.

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