Определен самый дорогой бренд мира

Исследовательское агентство Kantar опубликовало рейтинг 100 самых дорогих брендов мира. В этом году победителем оказался Amazon.

За год оценка бренда Amazon выросла в полтора раза – до $315.5 млрд., в прошлом году компания была только на третьем месте. Amazon вышел в лидеры рейтинга впервые. До этого более 10 лет за первое место боролись только Google и Apple, а еще раньше самым дорогим брендом был Microsoft.

Рост Amazon связывают с тем, что компания в последнее время отходит от модели онлайн-магазина и превращается в громадную технологическую компанию, которая представлена множеством направлений: от беспилотных автомобилей до фармацевтики.

Общая стоимость всех брендов списке с прошлого года выросла на 7% до $4.7 трлн.

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