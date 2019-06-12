Минкомсвязи России предлагает ограничивать использование иностранной спутниковой связи

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предлагает ввести административную ответственность за использование иностранных спутниковых сетей связи, которые работают на территории РФ с нарушением правил, установленных законодательством.

Речь идет о случаях, когда российские операторы связи, использующие иностранную систему спутниковой связи, не выполняют обязанности по формированию российского сегмента. Это означает, что они не обеспечивают пропуск трафика через абонентские станции, расположенные на территории России, что, в свою очередь, не позволяет спецслужбам прослушивать переговоры абонентов в рамках СОРМ (системы оперативно-розыскных мероприятий).

Штрафы за данное нарушение составят: для должностных лиц – 10-30 тыс. российских рублей, для предпринимателей – 70-200 тыс., для юридических лиц – 500-1000 тыс.

Как нетрудно догадаться, данное предложение является еще одним шагом для недопущения работы в России иностранных систем мобильного спутникового интернета наподобие Oneweb, Starlink и т.д.