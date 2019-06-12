Mozilla Corporation представила обновленную версию логотипа Firefox.

Новый логотип объединит все продукты компании под общим брендом Firefox. Помимо браузера, Mozilla разрабатывает несколько других сервисов: сервис передачи файлов Send, сервис предупреждения об утечках данных Monitor и менеджер паролей Lockwise.

Логотип браузера сохранил привычное изображение лисы, однако теперь она смотрит в другую сторону – на пользователя – и выглядит еще более минималистично.

Для сравнения приводим все предыдущие версии логотипа: