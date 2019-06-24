Эксперты предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке

Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении и расследовании киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий, сообщает об атаке вируса-вымогателя Troldesh на российские компании. Злоумышленники рассылают письма якобы с почтовых ящиков крупных авиакомпаний, автодилеров и СМИ.

В июне специалисты Group-IB обнаружили более 1,1 тыс. фишинговых писем, содержащих Troldesh (также известен как Shade, XTBL, Trojan.Encoder.858, Da Vinci, No_more_ransome). Этот вирус шифрует файлы на зараженном устройстве пользователя и требует у них выкуп, чтобы восстановить доступ к информации.

В последнее время, как утверждает Group-IB, данный вирус не только шифрует файлы, но еще майнит криптовалюту и генерирует трафик на веб-сайты для увеличения посещаемости и доходов от онлайн-рекламы.

