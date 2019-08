Самосвал БелАЗ примерил камуфляж из World of Tanks

Холдинг БелАЗ совместно с Wargaming «замаскировал» 90-тонный самосвал с помощью камуфляжа из популярной игры World of Tanks в стиле предстоящего праздника «Wargaming Fest: День танкиста».

На покраску самосвала ушло 160 баллонов краски, 11 рулонов малярных лент, примерно 100 квадратных метров укрывочной пленки, 30 погонных метров бумаги. Всего понадобилось примерно 80 часов работы.

Машина, на которую был нанесен танковый камуфляж, — это БелАЗ 75585, карьерный самосвал грузоподъемностью в 90 тонн. В высоту этот гигант достигает 5,34, а в ширину 6,4 метра, его вес без груза составляет 74 тонны, что приблизительно равно двум с половиной танкам Т-34-85, особенно популярным у игроков World of Tanks.

После презентации самосвал отправится в российское представительство БелАЗ для дальнейшей продажи, так что история этого уникального самосвала только начинается.

Это уже не первый случай взаимодействия World of Tanks и БелАЗ: еще в 2010 году к 1 апреля было выпущено шуточное видео «World of BelAZ», в котором вместо танков в игре были представлены отечественные самосвалы. По случаю презентации брендированного самосвала новички и ветераны виртуальных танковых боев смогут получить бонусы и скидки в World of Tanks на сайте worldofbelaz.com.

Камуфляж, нанесенный на самосвал, был специально разработан для БелАЗ и «Wargaming Fest: День танкиста» — крупнейшего в Европе фестиваля интерактивных развлечений. Разноцветные стрелки, которые легли в основу дизайна, в этом году являются главным элементом оформления праздника. Аналогичные стрелки используются в качестве условных обозначений на армейских штабных картах. В то же время яркие цвета сделают самосвал заметным в условиях карьера, в котором ему предстоит работать.