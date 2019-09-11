Microsoft исправила две уязвимости нулевого дня в ОС Windows

В рамках ежемесячной серии обновлений безопасности, известной как «вторник исправлений», компания Microsoft выпустила 80 исправлений для 15 продуктов и сервисов, включая браузеры Internet Explorer и Edge, Office, Skype for Business и пр.

Из 80 исправленных проблем две относятся к так называемым уязвимостям нулевого дня (неизвестные уязвимости, которые активно эксплуатируются злоумышленниками). Проблемы CVE-2019-1214 и CVE-2019-1215 представляют собой уязвимости повышения привилегий, которые могут быть проэксплуатированы для запуска вредоносного кода с правами администратора на зараженных системах. Первая уязвимость затрагивает драйвер файловой системы общего журнала Windows (Common Log File System), а вторая — службу ws2ifsl.sys (Winsock).

Также Microsoft исправила уязвимости (CVE-2019-1290 и CVE-2019-1291) удаленного выполнения кода в протоколе Windows Remote Desktop. Обе ошибки были обнаружены внутренней командой Microsoft, и в отличие от уязвимостей BlueKeep и DejaBlue, в компании не раскрыли, можно ли их использовать для создания самораспространяющихся вредоносных программ или эксплоитов.

Ознакомиться с полным списком исправленных уязвимостей можно здесь .