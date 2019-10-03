В Беларуси разрабатывают IoT-систему мониторинга железнодорожной инфраструктуры

IBA Group разрабатывает систему для отслеживания состояние железнодорожных путей в режиме онлайн. Она поможет повысить уровень безопасности движения по железной дороге, сократить число внезапных ремонтов и простоев, что снизит риски финансовых потерь.

Система называется t-rail. Это программно-аппаратный комплекс, состоящий из закрепленных на рельсовых плетях беспроводных датчиков, объединенных в единую сеть, и программной платформы. Датчики отслеживают температуру рельса, а затем передают данные в систему управления, где и консолидируется вся собранная информация. Затем t-rail обрабатывает ее и визуализирует.

При достижении критических температурных режимов на каком-либо из участков, t-rail автоматически отправляет уведомления (по SMS и e-mail) сотрудникам дистанций пути, обслуживающему персоналу околотков и бригад. Все это помогает обеспечить принятие обоснованных управленческих решений по ограничению скорости движения поездов и организации работ по текущему содержанию плетей.



Разработкой уже заинтересовались в Казахстане, Узбекистане и Беларуси. Сейчас IBA Group готовит опытную эксплуатацию t-rail на реальном полигоне.