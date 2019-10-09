В роутерах D-Link найдена критическая «дыра»

В роутерах D-Link обнаружена критическая уязвимость, позволяющая запускать на них произвольный код удалённо. Несмотря на то, что она получила высшие балы по шкале угроз, выпускать патч производитель роутеров не планирует.

Уязвимость CVE-2019-16920, выявленная в сентябре 2018 г., связана с возможностью инъекции команд без авторизации в программной оболочке устройств. Уязвимость получила 9,8 балла по шкале CVSS v31 и 10,0 по шкале CVSS v20.

«Баг» присутствует в прошивках роутеров D-Link DIR-655, DIR-866L, DIR-652 и DHP-1565. Проверка авторизации пользователя реализована в этих прошивках очень слабо, так что запуск произвольного кода может производиться любым непривилегированным пользователем.

 

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Источник: 

cnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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