IHS Markit: Маршрутизаторы Huawei занимают первое место на рынке услуг связи

В первой половине 2019 г., IHS Markit - авторитетный международный исследовательский институт, опубликовал отчет о долях маршрутизаторов разных вендоров на мировом рынке. Маршрутизаторы компании Huawei заняли первое место на операторском рынке.

В первой половине 2019 года, маршрутизаторы Huawei сохраняют за собой лидерство на рынке после того, как заняли эту позицию в 2018 году. Это свидетельствует о постоянных инновациях и самосовершенствовании компании Huawei в области маршрутизаторов.

Отдел разработок продуктов для сетей передачи данных Huawei занимается разработкой маршрутизаторов с 1995 года, и после 24 лет непрерывных инвестиций в исследования и разработки, компания Huawei стала ведущим поставщиком интеллектуальных IP-сетей. Продукты и решения компании используются в более чем 130 странах и регионах.

Huawei стремится отвечать всем требованиям клиентов, благодаря своим постоянным техническим инновациям, является лидером отрасли и бизнеса в таких ключевых технических областях, как segment routing IPv6 (SRv6), flexible Ethernet (FlexE), single-port 400GE, и облачный broadband network gateway (BNG). В 2016 году Huawei запустила NetEngine 9000, крупнейший в отрасли конвергентный магистральный маршрутизатор. В 2017 году компания запустила первый в отрасли 5G-маршрутизатор с поддержкой интерфейсов PAM4 50GE. В 2018 году в коммерческую эксплуатацию был введен первый порт 400GE. В 2019 году компания выпустила первый в отрасли интеллектуальный метро-маршрутизатор NetEngine 8000 для 5G и облачных сетей. В коммерческих сетях операторов связи впервые стал использоваться SRv6.

Huawei продолжит внедрять сверхширокополосные, интеллектуальные сети и интеллектуальную эксплуатацию и техническое обслуживание для построения сетей операторов, а также внедрять инновации в таких областях, как микросхемы, высокоскоростные порты, сетевые протоколы и интеллектуальные эксплуатацию и техническое обслуживание, чтобы помочь операторам создавать интеллектуальные IP-сети для 5G и облачных сетей.