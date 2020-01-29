Видеосервис VOKA открыл вакансию киберспортивного копирайтера.

Обязанности:

Написание различных материалов (обзоры, репортажи, интервью и т. д.) на темы, связанные с киберспортом.

Требования:

— Умение писать интересные и качественные тексты;

— Глубокое владение киберспортивной тематикой: знание киберспортивных дисциплин, лидеров мнений в этой области и т. д.;

— Развитые коммуникативные навыки, умение расположить к себе, легкость и приятность в общении (в том числе и за пределами игровых чатов);

— Дисциплинированность и готовность соблюдать установленные планы, сроки и темы публикаций (даже если дедлайн застал вас посреди очень важного рейда).

Условия:

Занятость — неполная/ частичная.

Формат сотрудничества — удаленный: мы всегда рады видеть вас у себя в офисе для получения и обсуждения задач, а в остальном предоставляем вам полную свободу творчества.

Гибкий график: периодически возможны встречи с интересными собеседниками для написания интервью и другие события, на которые мы вас с удовольствием пригласим.

Оплата труда — сдельная, в зависимости от объема написанных текстов.

Продолжительность сотрудничества — 6 месяцев (напрямую зависит от качества текстов).

Посмотреть вакансию можно по ссылке.