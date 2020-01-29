Видеосервис VOKA открыл вакансию киберспортивного копирайтера.
Обязанности:
Написание различных материалов (обзоры, репортажи, интервью и т. д.) на темы, связанные с киберспортом.
Требования:
— Умение писать интересные и качественные тексты;
— Глубокое владение киберспортивной тематикой: знание киберспортивных дисциплин, лидеров мнений в этой области и т. д.;
— Развитые коммуникативные навыки, умение расположить к себе, легкость и приятность в общении (в том числе и за пределами игровых чатов);
— Дисциплинированность и готовность соблюдать установленные планы, сроки и темы публикаций (даже если дедлайн застал вас посреди очень важного рейда).
Условия:
- Занятость — неполная/ частичная.
- Формат сотрудничества — удаленный: мы всегда рады видеть вас у себя в офисе для получения и обсуждения задач, а в остальном предоставляем вам полную свободу творчества.
- Гибкий график: периодически возможны встречи с интересными собеседниками для написания интервью и другие события, на которые мы вас с удовольствием пригласим.
- Оплата труда — сдельная, в зависимости от объема написанных текстов.
Продолжительность сотрудничества — 6 месяцев (напрямую зависит от качества текстов).
Посмотреть вакансию можно по ссылке.
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