Вышла полная версия Warcraft III: Reforged

В Battle.net выпущена полноценная версия стратегии Warcraft III: Reforged. Игроки получили доступ ко всем режимам, картам и кампании.

Reforged — это перевыпуск Warcraft III: Reign of Chaos и дополнения The Frozen Throne. Новый проект объединит их сюжетные линии. Основные изменения связаны с обновлением графики и изменением игрового баланса. Разработчики также планировали переработать сюжет игры, но позже отказались от этой идеи.

Днём ранее Blizzard выпустила системные требования Warcraft III: Reforged. Для запуска потребуется Intel Core i3-530, видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTS 450 и 4 Гбайт оперативной памяти.

Продаётся два издания проекта, стандартное и расширенное — Spoils of War. В состав первого вошла только обновлённая игра, а во втором пользователь получит различные косметические бонусы для других игр студии — Diablo III, Hearthstone, World of Warcraft, StarCraft II и прочих. Также покупатели Spoils of War получат уникальные облики Артаса, Джайны и Кенария в самой Reforged.