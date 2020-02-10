В МТС подешевели планшеты Huawei

В сети салонов и интернет-магазине МТС снизились цены на планшеты Huawei.

Доступнее стали все модели от данного производителя: Huawei MediaPad T3 8, Huawei MediaPad T3 10, Huawei MediaPad T5 и Huawei MediaPad M5 lite.

Цена на компактный Huawei MediaPad T3 8 снизилась до 349 белор. рублей. Huawei MediaPad T3 10 теперь можно приобрести за 399 белор. рублей. Планшет Huawei MediaPad T5 подешевел до 539 белор. рублей. Стоимость Huawei M5 lite уменьшилась до 759 белор. рублей.