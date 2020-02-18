Wargaming при поддержке МИД презентовал книгу для иностранных IT-специалистов

Сегодня в Минске состоялась презентация книги «Taste IT in Belarus» («Жизнь в IT-Беларуси»), посвященной жизни IT-специалистов, которые переехали в Беларусь по работе. Проект реализован минским центром разработки компании Wargaming при поддержке Министерства иностранных дел РБ и нацелен на увеличение притока профессионалов IT-индустрии в нашу страну.

Сегодня глобальный рынок труда не разделен государственными границами, поэтому многие страны активно конкурируют за высококлассных специалистов и стремятся привлечь их для работы в своей экономике. Увеличение потока трудовой миграции — тренд, набирающий силу во всем мире. Ситуация особенно актуальна для таких прогрессивных сфер как IT.

По данным МВД РБ, за 2019 год в страну на работу прибыли 20 862 человек. Из них более 1,2 тысячи приняли на работу резиденты ПВТ. Согласно Департаменту по миграции и гражданству МВД, это в 2,5 раза больше, чем в 2018 году.

В минском центре разработки компании Wargaming работает более 2200 человек. 15% из них — релоканты, представители 16 стран. Большая часть приехала из ближнего зарубежья, однако также есть и представители Бразилии, Канады, Израиля, Сингапура, США и Великобритании.

Проект «Taste IT in Belarus» — это сборник историй IT-специалистов минского центра разработки компании Wargaming, которые жили и работали по всему миру, но решили остаться в Минске. Это люди с разным жизненным и профессиональным опытом, семейным положением и интересами. В каждом интервью раскрываются темы, волнующие всех, кто собирается переехать в чужую страну: инфраструктура, безопасность, экология, детское образование, общество, природа, кухня и так далее.

Кроме реальных историй в книге приведены факты о столице Беларуси и культуре страны. С помощью QR-кодов, которые есть практически в каждом разделе книги, можно получить более подробную информацию по интересующей теме.

«Taste IT in Belarus» — это издание, которое рассчитано на читателей из русскоязычных стран и будет распространяться на профильных конференциях. Также книгу можно будет найти в представительствах Беларуси в разных государствах.

Создатели книги выражают особую благодарность партнеру проекта, информационно-развлекательному порталу об отдыхе и развлечениях в Беларуси Relax.by, за создание материалов для раздела «Кухня» и предоставление информации о заведениях сферы отдыха и развлечений, ссылки на которые можно найти на страницах книги «Taste IT in Belarus».

Скачать книгу можно по ссылке.