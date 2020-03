Microsoft заявила, что прекратит развитие Visual Basic

В начале марта 2020 года Microsoft заявила, что будет поддерживать Visual Basic в унифицированной платформе .NET 5.0, но больше не будет добавлять новые функции или развивать этот язык.



«Одним из основных преимуществ использования Visual Basic является его стабильность в течение очень долгого времени. Значительное количество программистов, использующих Visual Basic, демонстрирует, что его простота и способы использования до сих пор востребованы. В дальнейшем Microsoft не планирует развивать Visual Basic как язык. Мы будем продолжать поддерживать Visual Basic на .NET 5.0, но больше не будем добавлять в него новые функции», — написано в блоге компании на странице Microsoft DevBlogs.

Visual Basic появился в 1991 году. В настоящее время, согласно заявлению Microsoft, большинство профессиональных разработчиков используют C#. Сегодня практически вся техническая документация Microsoft для разработчиков представлена ​​только на C#, а примеры исходного кода VB найти все труднее. Таким образом, после двадцати девяти лет существования, Visual Basic проиграл в конкуренции C#.