iPad Pro стал доступен для предзаказа в МТС

В апреле 2020 года в салонах и интернет-магазине МТС начнутся продажи четвертой модификаций планшета Apple iPad Pro. Предзаказ на новое устройство можно оформить уже сейчас.

Новый iPad Pro построен на базе 8-ядерного графического процессора, который увеличивает быстродействие и производительность даже в самых сложных играх и «тяжелых» приложениях. На планшете можно заниматься 3D-моделированием, редактировать 4К-видео, одновременно работать в нескольких приложениях и переключаться между экранами.

Новинка работает под управлением операционной системы iPadOS, которая значительно изменилась в сравнении с традиционными планшетами iPad. В обновленную ОС разработчики добавили новые инструменты форматирования и выделения, различные виды касаний и управления.

При этом iPad Pro компактнее любого из ноутбуков и способен автономно проработать до 10 часов. Модели iPad Pro с дисплеем Liquid Retina с диагональю экрана 12.9 и 11 дюймов уже доступны для предзаказа в МТС.

iPad Pro Wi‑Fi 12.9” c памятью 128 Гб и Wi‑Fi будет стоить 3 769 рублей. А стоимость iPad Pro 12.9” с модулем сотовой связи стандарта 4G – 4 329 рублей. Цена на iPad Pro 11” с Wi‑Fi и памятью 128 Гб составит 2 999 рублей, а iPad Pro 11” с 4G — 3 579 рублей.