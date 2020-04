Wargaming открывает бесплатный доступ в Master of Orion всем игрокам World of Tanks

Накануне Дня космонавтики Wargaming приглашает всех игроков World of Tanks бесплатно окунуться в мир космических баталий Master of Orion: Conquer the Stars — пошаговой стратегии 2016 года, продолжающей легендарную серию игр Master of Orion.

Для получения доступа к однопользовательской версии стратегии игрокам World of Tanks необходимо с 9 по 23 апреля выполнить одну простую боевую задачу в режиме «Случайный бой» (тип «Генеральное сражение» также подходит) независимо от выбранного уровня техники. После этого игрок может скачать Master of Orion через Wargaming.net Game Center и сражаться в однопользовательском режиме, располагая всеми расами. Выполняя боевые задачи в указанный период, игроки смогут получить уникальные элементы кастомизации Master of Orion для своих машин.

Помимо контента, включенного в доступную для скачивания версию (75 исследуемых технологий, возможность осваивать более 100 солнечных систем и видоизменять свои космические корабли), игроки получат доступ к первому дополнению игры, Revenge of Antares, а также контенту из коллекционного издания: расе терранов и режиму «классической» графики, превращающей 3D-корабли в пиксельные изображения времен ранних 1990-х.

Скачать пакет Master of Orion можно исключительно через Wargaming.net Game Center.