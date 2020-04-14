В Минске началось строительство Национального детского технопарка

В Минске приступили к созданию Национального детского технопарка, сообщил корреспонденту агентства "Минск-Новости" первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский.

— Технопарк включает в себя три объекта: учебно-лабораторный корпус, общежитие и школу. Все они разместятся в Первомайском районе, на территории между 15-м корпусом БНТУ и жилым комплексом «Магистр», — уточнил Ф. Римашевский.

Известно, что под учебно-лабораторный корпус приспособят одно из неиспользуемых производственных зданий БНТУ, находящееся на упомянутой территории. Это строение реконструируют, сейчас завершается разработка проекта. В мае генподрядчик планирует выйти на стройку. Пока же идет подготовительный период: организация стройплощадки, в том числе обеспечение электроснабжения. Выполняется демонтаж внутренних перегородок и вентиляции.

Для общежития на 300 мест подобран участок по соседству. Известно, что здание будет невысокое — 3–4 уровня. Пока идет предпроектная проработка объекта, затем начнется разработка документации.

Что касается школы, то уже выполнен проект учебного заведения, которое расположится рядом с жилым комплексом «Магистр».

— Школа на 750 мест сможет обслуживать как детей Первомайского района, так и учащихся технопарка, — прокомментировал Ф. Римашевский. — Часть помещений будет предоставлена под эти цели. Объект уже строится: сделан котлован, готовится свайное поле.

Ольга Жарина